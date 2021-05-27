بانوراما المصالحات التركية العربية - جاسم ألصفار

2021/05/27 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_ألصفار 24-05-2021شرعت تركيا ربيع هذا العام في مسار إعادة ضبط الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف إقليميا، خاصة مع الدول العربية.



وتجلى ذلك في عدة مجالات للحد من التوتر الإقليمي المتولد عن حالة التناحر المتصاعدة منذ فترة طويلة نسبيا، مع المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا.



إضافة الى علاقاتها غير المستقرة مع العراق.



فما هي دوافع السياسة الخارجية التركية الجديدة، وهل أن انقرة مقبلة على ......





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