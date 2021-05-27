هل حقاً الدول الإسكندنافية دول مثالية؟ مقال مترجم - أمين الجرمازي

2021/05/27 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أمين_الجرمازي أتريد دليلًا على أن المجتمع الديمقراطي الاجتماعي الليبرالي يسير بشكل جيد بمعايير سطحية؟انظر إلى الدنمارك، الدولة التي تتصدر العالم بشكل روتيني في استطلاعات السعادة.



من الملاحظ أيضًا أن بها أعلى نسبة ضرائب على كوكب الأرض، بالإضافة إلى شبكة أمان اجتماعي مريحة: رعاية الأطفال مجانية في الغالب، كما هو الحال في المدارس العامة وحتى المدارس الخاصة، ويمكنك البقاء على إعانات البطالة لفترة طويلة.



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