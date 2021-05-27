2021/05/27 | 13:59 - المصدر: عين العراق

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الخميس 27 مايو 2021 | 01:52 مساءً

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النهج الوطني تصدر بيانا بشأن الأحداث المقلقة والمؤلمة التي شهدتها بغداد يوم الأربعاء

اصدرت كتلة النهج الوطني بيانا صحفيا بشأن الأحداث المؤلمة والمقلقة التي شهدتها العاصمة بغداد يوم امس الأربعاء.



وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة في بيان صحفي ان "الأحداث المؤلمة والمقلقة التي شهدتها العاصمة بغداد يوم امس الأربعاء ( ٢٠٢١/٥/٢٦)والتي كادت ان تصل إلى المواجهة المسلحة بين اخواننا وابنائنا من تشكيلات المؤسسات العسكرية والأمنية وتقلب علاقة الأخوة والمودة والتكاتف ووحدة الخندق واشتراك الجبهة في مواجهة أعداء العراق من ارهاب وغيره ، كادت ان تقلب تلك العلاقة إلى تنازع وصراع لايمكن قبوله أو تبريره تحت أية ذريعة أو تعليل ، وهو ما يتطلب مواقف مسؤولة من الجميع تحفظ حرمة الدم العراقي وتصون استقرار السلم الأهلي والمجتمعي" .



واضاف "ان الحكمة والعقلانية تقتضي ان يبذل الجميع جهودا مخلصة لتهيئة الأجواء وإعداد البيئة المناسبة لمعالجة أسباب التقاطع والتنازع بروية وهدوء بعيدا عن الارتجالية والانفعال ونزع فتيل الأزمات المتكررة والوقوف بصدق ووضوح على جذورها ومناشئها واستحضار المشتركات الجامعة والتناغم مع مضامينها للانطلاق نحو الحلول والمعالجات التي تجنب العراقيين استنزاف مواردهم وطاقاتهم البشرية والتزام المسارات التي تضمن انضمام تلك الموارد والطاقات وتكاملها في إنجاز تطلعات العراقيين وتحقيق آمالهم وعندها سينال الجميع رضا الله تعالى وتأييد الشعب العراقي وهو لعمري من اقدس الأهداف وأسماها التي ينبغي ان يقصدها الجميع" .

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