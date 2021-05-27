البورصة: 90 مليار سهم جرى تداوله خلال الاسبوع الجاري

2021/05/27 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن سوق العراق للاوراق المالية (البورصة)، الخميس، تنظيمه خمس جلسات تداول.

وخلال الجلسات الخمس جرى تداول 90 مليار سهم بقيمة 77 مليار دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (587.72) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (579.27) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره 1.46% عن اغلاقه في اول الجلسة.

كما نُفذت خلال الأسبوع أكثر من 2600 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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