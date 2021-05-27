منتخب العراق يحافظ على مركزه الـ68 في تصنيف “فيفا”

2021/05/27 | 14:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حافظ منتخب العراق لكرة القدم على المركز 68، في التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الخميس.ونقل الموقع الرسمي للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على شبكة الانترنت، ان منتخب العراق حافظ على مركزه الـ 68 بالتصنيف الشهري للفيفا، بعد أن جمع 1352.82 نقطة، رغم تعادله السلبي […]

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