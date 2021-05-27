رسميا.. ريال مدريد يعلن استقالة المدرب زين الدين زيدان

2021/05/27 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس،

استقالة المدرب زين الدين زيدان من

منصبه رسميا.

وذكر بيان للنادي عبر موقعه

الإلكتروني، "يُعلن نادي ريال مدريد، أن

المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء

مرحلته الحالية ك

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