الصحة العالمية تؤكد وجود السلالة الهندية من كورونا بدولتين عربيتين

2021/05/27 | 14:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير،أنه حتى الآن لم يتم رصد السلالة الهندية في مصر، ولم تسجل أي حالة إصابة بها.وأشارت القصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة “MBC مصر” إلى أن السلالة الهندية متواجدة بإيران والمغرب والبحرين.وعما أثير عن إصابة الفنان الراحل […]

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