القضاء العراقي يصدر حكما بحق مسؤول سابق ادين بقضايا فساد

2021/05/27 | 14:07 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر مطلع في هيئة نزاهة ذي قار، الخميس، بصدور حكم قضائي على مدير بلدية الناصرية السابق على خلفية تهم بالفساد.

وقال المصدر لـ NRT عربية (27 ايار 2021)، ان "قاضي تحقيق هيئة النزاهة حكم على مدير بلدية الناصرية السابق بالحبس المشدد لمدة عام بتهم تتعلق بفساد الإداري".

يذكر أن مدير بلدية الناصرية السابق ادين بتهم فساد اداري ومالي وتسببه باضرار المال العام حيث صدر الحكم عليه وفق دعوى واحدة من مجموع 7 دعاوى.

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