الرئاسات الثلاث تقرر عقد اجتماع طارئ

2021/05/27 | 14:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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من المقرر ان تعقد الرئاسات الثلاث، الخميس، اجتماعا لبحث الاحداث التي شهدتها البلاد اخيرا.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (27 ايار 2021)، ان "الاجتماعات الثلاث بصدد عقد اجتماع لبحث التطورات الامنية التي شهدها العراق امس الاربعاء".

واضاف المصدر ان "الاجتماع سيبحث قضية اعتقال احد قادة الحشد والتداعيات التي رافقت الخطوة والتي شهدت استعراض للمجاميع المسلحة".

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