المباشرة برفع التجاوزات في قضاء الضلوعية

2021/05/27 | 14:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيديباشرت قائمقامية الضلوعية، اليوم الخميس، بازالة التجاوزات من الشارع الرئيسي في المدينة تمهيدا للمباشرة بعملية اكساء الشارع، ورصف الارصفة.وقال قائممقام الضلوعية حمزة رياض الكوان لوكالة الانباء العراقية (واع ): إن "دوائر القائمقامية باشرت اليوم بالمرحلة الاولى لإزالة التجاوزات في الشارع الرئيسي لمدينة الضلوعية بطول 6500 متر ذهابا وإيابا"، مبيناً أن "العمل مستمر الى نهاية الشهر الجاري لفتح الشارع".وأضاف انه "تم رفع التجاوزات بنسبة 20%، والتي شملت عدد كبير من المحال التجارية والاسيجة المنزلية المطلة على الشارع"، مشيرا إلى أن "العمل سيشمل رفع خطوط الكهرباء والمياه واسلاك الاتصالات قبل البدء بأعمال الارصفة واكساء الشارع".وأوضح أن "المشروع ممول من صندوق إعادة اعمار المناطق المحررة، والجزء الاخر ممول من محافظة صلاح الدين"، لافتاً إلى أن "مدة العمل 18 شهرا".

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