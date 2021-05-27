دعوة لثلاث جهات في إجراء تحقيق شامل بتضارب أرقام الموازنة الاتحادية - عاجل

2021/05/27 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الخميس، بفتح تحقيق شامل بشأن التضارب بأرقام الموازنة المرسلة من قبل اللجنة المالية، والتي صادق عليها رئيس الجمهورية.

وقال السعداوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الموازنة التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب (متخبطة) ويجب فتح تحقيق من قبل لجنة مكافحة الفساد أو هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية بشأن التضارب بأرقام الجداول المرسلة من قبل اللجنة المالية والتي تم التصويت عليها من قبل رئاسة الجمهورية".

وأضاف، أن "الحكومة فشلت في إدارة الملف المالي للبلاد باتباعها سياسات تعاقب الطبقات الفقيرة في المجتمع من خلال زيادة سعر صرف الدولار الذي ادى الى زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع، مع غياب رؤية حقيقية في معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني المواطن".

وبشأن انخفاض أسعار النفط، وتأثير ذلك على الوضع المالي للبلاد، أكد السعداوي أنه "لا توجد بدائل عن النفط لزيادة واردات الدولة وسد عجز الموازنات"، مشيراً إلى "عدم وجود خطة حقيقة تبنتها الحكومة في إيجاد بديل عن النفط كتطوير الزراعة، والصناعة المحلية".

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