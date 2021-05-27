بالصور.. اختتام مهرجان كلاويز الادبي والثقافي

2021/05/27 | 14:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت فعاليات مهرجان كلاويز الادبي والثقافي يوم الخميس، في دورته الـ 24 في مدينة السليمانية.

وكان المهرجان قد انطلق يوم الثلاثاء تحت شعار (حوار ازالة الاقنعة)، بحضور العديد من الشخصيات الحزبية والحكومية والادبية والثقافية، وجمع غفير من الضيوف.

وقال ملا بختيار المشرف على مهرجان كلاويز خلال كلمة له في مراسيم افتتاح: ان مركز كلاويز الادبي قدم خدمات كبيرة للادب والفن الكوردي وساهم في جميع الكتاب المثقفين من الكثير من دول العالم، مضيفا، نحن نبدأ فعاليات هذه الدورة من مهرجان كلاويز في ظروف صعبة ومازالت هناك مخاطر عدم الاتفاق بين الاطراف السياسية، مؤكدا ضرورة وحدة صف الاطراف الكوردستانية لحماية المكاسب المتحققة.

وتحدث ملا بختيار عن التاثيرات السلبية التي خلفها فايروس كورونا على العالم بشكل عام، اذ ان هذا الفايروس ازال الاقنعة عن الوجوه واظهر حقائق كبيرة، مشيرا الى الاوضاع الراهنة في اقليم كوردستان وموضوع كتابة الدستور، مشدداً على ان كتابة الدستور امر مهم جداً ويجب ان تتفق الاطراف السياسية عليه بشكل سريع.

فعاليات المهرجان استمرت لمدة 3 ايام، واختتمت بتقديم الجوائز على الابداعات الجديدة للنقاد والكتاب والادباء.

PUKmedia خاص

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