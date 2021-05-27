القوات العراقية تعثر على ’طائرة مسيرة قاصفة’ و’ملابس عليها آثار دماء’

2021/05/27 | 14:31 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني============وفقاً لمعلومات دقيقة وعمل ميداني للمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، عثرت قطعات اللواء 20 التابع للفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية على وكر وافرشة وهاون 60 ملم وبندقية وملابس عليها اثار دماء ، فيما تمكنت قطعات الفوج الثاني مغاوير الفرقة 8 من العثور على وكر وعبوة ناسفة تم التفجير دون حادث يذكر، فيما تمكنت قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية أيضاً من العثور على وكر وقاذفة ورمانة يدوية وعتاد بندقية وعبوة ناسفة وطائرة مسيرة قاصفة، من جانبها تمكنت فصائل الطوارئ من العثور على وكر وحزام ناسف، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.============٢٧ أيار ٢٠٢١

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