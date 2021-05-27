2021/05/27 | 14:35 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس حقوق الإنسان ينظر في طلب تشكيل لجنة تحقيق في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/27 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس حقوق الإنسان ينظر في طلب تشكيل لجنة تحقيق في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس حقوق الإنسان ينظر في طلب تشكيل لجنة تحقيق في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).