المنتخب الوطني العراقي يحافظ على مركزه في تصنيف

2021/05/27 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرَ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية،

اليوم الخميس.

وحافظَ المنتخب الوطني العراقي على

المركز الثامن والستين برصيد 1352.82 نقطة،

رغم تعادله السلبي امام منتخب

طاجيكست

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