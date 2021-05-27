خطر الابتزاز الداهم

2021/05/27 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم :سالم مشكور

تصريح الناطق باسم وزارة الداخلية بشأن

تزايد حالات الابتزاز الالكتروني يدق

ناقوس الخطر ويتطلب حملة واسعة من قبل

جميع الأجهزة والجهات المعنية لإنقاذ

ما تبقى من مقومات المجتمع.



ما قاله

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