فاقت ثروته 17 مليون دولار.. الحكم على قاض متقاعد بقضية كسب غير مشروع

2021/05/27 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس

الشـديد بحقِّ قاضٍ مُتقـاعدٍ وفقاً

لأحكام المادة (19 / ثانياً) من قانون هيئة

النزاهة والكسب غير المشروع ، في سابقةٍ

تُعَدُّ الأول

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