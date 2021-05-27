2021/05/27 | 14:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيأة ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، انه سيتم صرف رواتب الوجبة الثانية المتراكمة لمستفيدي المعين المتفرغ قريباً، فيما أشارت إلى استمرارها بإجراءات تغيير المعين بناءً على طلب المعاق.وذكر بيان لوزارة العمل، أن “رئيس هيأة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عصام عبداللطيف محمد التميمي استقبل مجموعة من الناشطين المدنيين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تعلن عن صرف رواتب الوجبة الثانية المتراكمة لمستفيدي المعين المتفرِّغ) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تعلن عن صرف رواتب الوجبة الثانية المتراكمة لمستفيدي المعين المتفرِّغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).