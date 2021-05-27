العراق: محامي يقتل عائلته بالكامل.. واطفال يتسببون بمجزة قتل اخرى في نفس المحافظة

2021/05/27 | 14:38 - المصدر: NRT عربية

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أصدرت محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، الخميس، حكم بالاعدام بحق متهم يعمل بصفة محامي ادين بقتل عائلته بالكامل، بينما افاد مصدر امني بمقتل شخص و اصابة 2 آخرين إثر خلاف عائلي تطور لاستخدام الاسلحة النارية في قضاء الشطرة شمال المحافظة.

وقال مصدر لـNRT عربية (27 ايار 2021)، أن "محكمة الجنايات في محكمة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت حكم بالاعدام بحق متهم يعمل محامي تمت إدانته بقتل زوجته المطلقة وأطفاله وعائلة زوجته رميا بالرصاص عام 2020."

وأوضح المصدر أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 406 من قانون العقوبات."

الى ذلك افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار الخميس عن مقتل شخص و اصابة 2 اخران إثر خلاف عائلي تطور لاستخدام الاسلحة النارية في قضاء الشطرة شمال المحافظة."

وذكر المصدرلـNRT عربية (27 ايار 2021) ان "شخص قتل وأصيب 2 اخرين بجروح في منطقة حاوي العباس بقضاء الشطرة إثر خلاف عائلي تطور الى استخدام الرصاص الحي بالأسلحة المتوسطة."

وبين المصدر ان " سبب الحادث هو خلاف عائلي بسبب الاطفال مما دفع الجاني إلى حمل سلاحه وقتل ابن عمه واصاب 2 اخرين من العائلة نفسها.

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