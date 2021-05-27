صور.. عودة الاوضاع الى طبيعتها في المنطقة الخضراء

2021/05/27 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز صورا حصرية للمنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث تظهر الصور استقرار الوضع وعودة الامور الى طبيعتها من دون اغلاق او اجراءات مشددة.

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