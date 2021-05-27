مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية

2021/05/27 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن سوق العراق للأوراق، اليوم الخميس، عن مؤشرات التداول الأسبوعية .وقال بيان لسوق العراق للأوراق المالية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "نظم خلال الأسبوع الرابع من شهر آيار 2021 خمس جلسات تداول من يوم الأحد المصادف 23/05/2021 الى يوم الخميس المصادف 27/05/2021".وأضاف أنه "تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:1-بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (90) مليار سهم.2-بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (77) مليار دينار.3-اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (587.72) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (579.27) نقطة محققاً بذلك انخفاضاً مقداره (1.46%) عن اغلاقه في أول الجلسة.4-نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2600) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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