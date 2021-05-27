2021/05/27 | 14:44 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: اجتماع مرتقب للرئاسات العراقية في منزل الرئيس بشأن التوتر بين الحكومة والحشد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/27 | 14:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: اجتماع مرتقب للرئاسات العراقية في منزل الرئيس بشأن التوتر بين الحكومة والحشد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: اجتماع مرتقب للرئاسات العراقية في منزل الرئيس بشأن التوتر بين الحكومة والحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).