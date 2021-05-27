تحذيرات من ان تؤدي ألعاب طوكيو إلى ظهور نوع جديد من سلالة كورونا

2021/05/27 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حذر رئيس اتحاد الاطباء اليابانيين، ناوتو من أن ألعاب طوكيو هذا الصيف قد تؤدي إلى ظهور سلالة "أولمبية" من فيروس كورونا.

وقال وياما إنه مع وصول أشخاص من أكثر من 200 دولة ومنطقة ، فإن الحدث يمثل خطرًا كبيراً ، حيث تتزايد المعارضة للألعاب التي تفصلنا عنها ثمانية أسابيع فقط في اليابان .

وأشار الى انه "إذا نشأ مثل هذا الموقف ، فقد يعني حتى تسمية سلالة أولمبية من الفيروس في طوكيو بهذه الطريقة ، والتي ستكون مأساة كبيرة وشيئًا سيكون هدفًا للنقد ، حتى لمدة 100 عام" .

وتعهد المسؤولون اليابانيون والمنظمون واللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ، بمواصلة الألعاب المؤجلة في 23 يوليو كما هو مخطط لها.

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