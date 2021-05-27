بعد الاستقالة.. رسالة مؤثرة من راموس في وداع زين الدين زيدان

2021/05/27 | 14:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد ريال مدريد، النجم الإسباني سيرخيو راموس، رسالة مؤثرة لمدرب فريقه، زين الدين زيدان، الذي أعلن،الخميس، رحيله عن القلعة البيضاء بشكل رسمي.

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