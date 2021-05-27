2021/05/27 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني علق عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على إمكانية إعلان حكومة طوارئ في العراق وتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.وقال السوداني في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن “لا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يعلّق على إمكانية إعلان حكومة الطوارئ في العراق المركز الخبري الوطني.

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