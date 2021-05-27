برلمان كوردستان يناقش الغاء استقطاع رواتب الموظفين

2021/05/27 | 14:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد البرلماني سركو آزاد يوم الخميس، عن جميع 57 توقيعا، بهدف عقد جلسة خاصة لالغاء استقطاع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.

ونقلت فضائية " شعب كوردستان"، عن البرلماني سركو آزاد عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان، قوله: انه تم جمع 57 توقيعا في برلمان كوردستان لتخصيص الجلسة المقبلة بشأن استقطاع رواتب الموظفين، موضحا، ان الجلسة الخاصة ستقرر الغاء استقطاع الرواتب وفق المادة 48 للمنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان، حتى لو لم تحضرها الحكومة.

واضاف: ان التواقيع تم تسليمها الى رئاسة برلمان كوردستان، واصفا، القرار الحكومي باستقطاع رواتب الموظفين، بانه غير قانوني.

وكانت وزارة المالية في اقليم كوردستان قد بدأت قبل ايام، صرف رواتب وزارة الصحة لشهر آيار الجاري، فيما ستصرف جميع رواتب الموظفين في الاسبوع المقبل، باستقطاع 21% للموظفين و 50% للدرجات الخاصة.

PUKmedia عن فضائية شعب كوردستان

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