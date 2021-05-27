خربشة على الورق . - سيمون خوري

2021/05/27 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيمون_خوري خربشة على الورق سئمت الحديث او الحوار " السياسي " وعدت من جديد أبحث عن اللحظة المقدسة في زمني الهارب .



أبحث عن نقطة إنطلاقة جديدة .



أو عن رؤية بديلة ، لشعارات العنف التجارية .



التي تحولت الى ماركة مسجلة .



ويبدو أن محطة الوصول ، التي كنت أطمح ان تصل اليها المنطقة، بشعوبها وقبائلها المتناحرة ؟، قد أختفت من الأفق .



ولم يبق سوى عالم لا يتوقف ......





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