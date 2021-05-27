التخطيط العراقية توضح أسباب انخفاض قطاع المقاولات خلال عام 2020

2021/05/27 | 15:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، عن أسباب انخفاض معدلات قطاع المقاولات خلال عام 2020، فيما أشارت إلى أن محافظة نينوى احتلت المرتبة الأولى بعدد المشاريع تليها بغداد ثم ديالى.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي وفقاً …

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