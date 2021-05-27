وزير النفط العراقي: بدء التشغيل التجريبي لمكمن اليمامة بحقل غرب القرنة

2021/05/27 | 15:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر:أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، عن بدء التشغيل التجريبي لمكمن اليمامة في حقل غرب القرنة /2 بالبصرة.وقال عبد الجبار في بيان للوزارة إنه "تمَّ اليوم بدء التشغيل التجريبي لمكمن اليمامة في حقل غرب القرنة /2 بمحافظة …

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