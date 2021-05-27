هدوء بعد ليلة طويلة.. جولة مصورة في شوارع المنطقة الخضراء

2021/05/27 | 15:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن القيادي في الحشد الشعبي المعتقل قاسم مصلح أصبح بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق معه.

وذكر القائد العام بحسب بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (26 أيار 2021)، أنه "نفذت قوة امنية عراقية مختصة بامر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين صباح اليوم على وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه".

واضاف البيان أنه "تشكيل لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه باعتباره وهو الان بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق".

وأشار البيان إلى أن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة ، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".

وأوضح أن "حماية امن الوطن وعدم تعريض امن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن".

وشدد زعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، الأربعاء على وجوب سريان قرارات القضاء على الجميع.

وقال الحكيم في تدوينة تابعها "ناس"، (26 آيار 2021)، "كل العراقيين سواء في معيار المساءلة القانونية، ويجب إحترام قرارات مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية التي ينبغي أن تسري قراراتها على الجميع بلا استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه".

واعتبر الحكيم أن "التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها الى الخطر فضلاً عن إضعافها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي".

ونشر النائب عدنان الزرفي تغريدة ’مقتضبة’ وذلك بعد ساعات على أحداث المنطقة الخضراء، حيث توجه مسلحون إلى مدخل المنطقة الخضراء إثر اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، قبل أن توجه الهيئة القوات بالانسحاب.

وقال الزرفي في تغريدة مقتضبة "حذرنا مراراً فلم تسمعوا، أطلتم حيرة الناس، آن الأوان لكي تعوا".

ووجهت قيادة الحشد الشعبي، الأربعاء، قطعاتها المرابطة عند المنطقة الخضراء بالانسحاب فوراً.

وذكر اعلام الحشد في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (26 أيار 2021)، إن "قيادة الحشد الشعبي اصدرت الاوامر لانسحاب قطعات الحشد المرابطة كدوريات عند مداخل الخضراء".

واستنكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، الاستعراض العسكري لبعض المجاميع المسلحة في المنطقة الخضراء.

وقال بلاسخارت في تدوينة تابعها "ناس" (26 أيار 2021)، إن "أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي وبالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه".

واضافت أن "مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور.

وشددت بالقول "يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، لا أحد فوق القانون".

وانتشرت عصر الأربعاء، مجموعات مسلحة قرب مدخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

واظهرت صور حصل عليها "ناس"، (26 أيار 2021)، انتشار مجموعات مسلحة ترتدي الزي الأسود، بالقرب من مداخل ومقتربات المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وشهدت العاصمة بغداد، الأربعاء، إجراءات أمنية مشددة مع إعلان حالة الإنذار القصوى لقطعات من جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر أمني لـ "ناس"، إنّ "القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة وسط العاصمة وفي الشوارع القريبة من المنطقة الخضراء، مع إغلاق بعض مداخلها".

وأضاف مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب قرب مطار بغداد الدولي دخلت حالة التأهب القصوى (الإنذار ج)".

وأظهرت صور ومشاهد تحقق منها "ناس"، ظهر اليوم، إغلاق مدخل الخضراء من جهة الجسر المعلق.

وقال مصدر أمني في بغداد، في وقت سابق، إنّ قوة أمنية عراقية اعتقلت قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وذكر المصدر، أنّ "قوة من الاستخبارات اعتقلت مصلح، صباح اليوم".

وأكّد بيان لخلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، اعتقال مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، دون الإشارة إلى اسم المعتقل.

واطلع "ناس"، على مذكرة اعتقال صادرة بحق مصلح في 21 آيار 2021، فيما أشارت أخرى "سرية وفورية" صادرة من قيادة العمليات المشتركة إلى أمر تنفيذ الاعتقال اليوم 26 آيار، تتضمن مذكرة اعتقال صادرة من مجلس القضاء الأعلى بحق "قاسم محمود كريم مصلح الخفاجي"، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأكد تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، الخميس، أهمية الاحتكام للدولة ومصالح الشعب رافضا التجاوز والتمرد عليها.

وقال التحالف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آيار 2021)، إن "التجاوز والاستقواء والتمرد على الدولة ممنوع، وأيضاً، الفتنة والفوضى والاستلاب كارثة، والمسؤولية تقتضي تقوية الدولة والالتزام بمرجعيتها ونظامها ومصالح مواطنيها حِفظاً للشعب والدولة معاً، وتقديراً وعرفاناً للتضحيات الكبيرة التي قدمها المقاتلون الشجعان".

وأضاف، "نطالب بتغليب نهج الدولة على اللا دولة، سواء بالخطاب أو الممارسة، والاحتكام الى النهج الديمقراطي والسلمي والتضامني من قبل الشعب والقوى السياسية والمتطوعين الابطال ومؤسسات الدولة، وبديل ذلك الاحتراب الداخلي والهيمنة الأجنبية وهذا ما يرفضه المخلصون".

وشدد التحالف، "لا أحد فوق القانون والمساءلة، فيجب الاحتكام إلى الدولة ومنطقها ومسطرتها و مصالح شعبنا، وإلّا ستحل الفوضى، وليس هناك من مستفيد عندها الا الاعداء".

وأشار إلى ان "الانتخابات الحُرة النزيهة الآمنة هي السبيل الوحيد للحكم وممارسة السلطة، وأنّ شرعية النظام السياسي وشرعية ممارسة الحكم، يتوقفان على شرعية الإنتخابات ممارسةً ووصولاً إلى السلطة".

وختم بالتأكيد على ان "الوطن حِصن الجميع، ولا حِصن خارج الدولة، والدولة ليست مُلك أحد، رمزاً كانت أم كيانا، الدولة مُلك شعبها، والمواقع ليست امتيازاً بل مسؤولية امام الله وتجاه الشعب والتاريخ".

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أو تنهدّ الدولة على رؤوس الجميع

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