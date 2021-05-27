بسبب الاهمال الوظيفي.. الحكم بالسجن سنة واحدة لمدير بلدية الناصرية الأسبق

2021/05/27 | 15:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الخميس، بالحكم على مدير بلدية الناصرية الأسبق بالسجن سنة واحدة نتيجة إدانته بالإهمال الوظيفي.وقال المصدر، إن “محكمة جنح الناصرية اصدرت حكما بالحبس سنة واحدة ضد مدير بلدية مدينة الناصرية السابق و أحد الموظفين”.وأضاف أن “ذلك نتيجة إدانته بالإهمال الوظيفي وفقاً لمواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 […]

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