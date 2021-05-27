على خلفية تهم فساد..النزاهة تستقدم ضباطا من شرطة نينوى

2021/05/27 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن

صدور أمر استقدام لعددٍ من الضباط

بمديريَّة شرطة محافظة نينوى على

خلفيَّة قضيَّة تجهيز سياراتٍ، لافتةً

إلى وجود مغالاة بأسعار الشراء.

وقالت الهيئة في بيان، أنه وفي

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