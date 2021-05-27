المتهم مطلوب في كربلاء.. شرطة بغداد تحرر فتاة مختطفة وتلقي القبض على الخاطف

2021/05/27 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت سيطرات شرطة بغداد، اليوم

الخميس، من تحرير فتاة مختطفة والقاء

القبض على الخاطف.

وذكرت مديرية شؤون السيطرات والطرق

الخارجية في قيادة شرطة بغداد خلال

بيان، انه "بعد الاشتباه بوجود فتاة

قاصر تولد ٢

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