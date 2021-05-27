مجلس الوزراء يوافق على الاستعانة بالموظفين والطلبة لإنجاز الانتخابات

2021/05/27 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الخميس، الموافقة على استعانة

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

بخدمات الموظفين وطلبة الجامعات

والمعاهد وخريجي الدراسة الإعدادية

صعوداً لإنجاز انتخابات مجلس

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