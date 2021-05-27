مفوضة الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على غزة قد تشكل جرائم حرب

2021/05/27 | 15:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الخميس، إن الضربات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من القتلى في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب إذا ثبت أنها غير متناسبة.

وقالت باشيليت، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب دول إسلامية، إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها إسرائيل في غزة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.

وأضافت أمام المنتدى المنعقد في جنيف والمؤلف من 47 عضواً “إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب”.

كما حثت قادة حركة حماس على الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائياً على إسرائيل.

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