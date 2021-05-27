حقوق الانسان تكشف لـNRT اعداد الوفيات في السجون العراقية والاسباب الحقيقية لذلك

2021/05/27 | 15:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الخميس، اسباب ازدياد الوفيات داخل السجون العراقية في الفترة الاخيرة، مؤكدة تسجيل وفاة 60 سجينا خلال العام الحالي فقط.

وقال عضو المفوضية انس العزاوي في تصريح لـNRTعربية، اليوم (27 آيار 2021) ان "الاحصائيات الموجودة لدى المفوضية تؤكد وفاة 60 سجينا خلال عام الحالي فقط"، مبينا "وجود عدة اسباب لزيادة الوفيات اولها اكتظاظ عدد كبير من السجناء"، فيما اشار الى ان "المفوضية طالبت الجهات التنفيذية باجراء مناقلة للسجناء وتوسعة امكان الاحتجاز وتقليل اعداد الموقوفين".

واضاف ان "غياب الرعاية الصحية للسجناء يعد سببا ثانيا للوفيات حيث اشرت المفوضية وجود حالات وفاة بسبب بسبب التدرن الرئوي والجرب والفشل الكلوي والسكتة القلبية، اضافة الى بعض الاصابات بكورونا".

واوضح ان "ابنية دور الاصلاح والسجون غير مؤهلة وتفتقر للمعاير الدولية الخاصة بالسجون ومراكز التوقيف"، مشيرا الى "تسبب سوء التغذية ايضا بحالات وفاة".

وبين ان "المفوضية تتابع رسميا وبشكل دوري دور الاصلاح والسجون من خلال زياراتها الرسمية والتقارير الرصدية التي تقدمها مباشرة الى الحكومة والوزارات المختصة ومجلس النواب".

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