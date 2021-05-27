وزارة التربية تعلق على جدلية انهاء العام الدراسي الحالي - عاجل

2021/05/27 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علقت وزارة التربية الاتحادية، اليوم الخميس، على جدلية انهاء العام الدراسي الحالي، واستمرار التعليم الالكتروني.

وكانت لجنة التربية والتعليم النيابية، دعت الوزارة الى انهاء العام الدراسي الحالي، فيما أعلنت وزارة التربية، انها ستجتمع بعد عطلة العيد الماضية، لمناقشة العملية التربوية للعام الحالي مع مديرياتها.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق للوكالة الرسمية، أنه "لا يوجد أي تأخير بقرارات وزارة التربية للعام الدراسي الحالي"، معرباً عن استغرابه من "التدخل بمسؤوليات وزارة التربية بشأن إنهاء العام الدراسي".

وشدد فاروق على ضرورة "تشجيع الطالب على الاستمرار بالعملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية"، متسائلاً "كيف يمكن إنهاء عام دراسي في ظل ظروف لم يتعلم بها الطالب بشكل جيد؟".

وأضاف أن "الوزارة تطمح إلى أن يستمر التعليم الالكتروني من أجل أن يتعلم الطالب ويأخذ معلومات أكثر"، موضحاً أن "العام الدراسي لم ينتهِ والتعليم الالكتروني مازال مستمراً، وعلى الجميع تحمل جزءٍ من هذه المسؤولية".

وبشأن مستوى التعليم الالكتروني، أكد فاروق أنه "لا يوجد استبيان لتقويم التعليم الالكتروني ولا نعتمد ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "بعض الطلبة لا يريدون الدخول الى المنصَّات الالكترونية أو المواقع المتاحة بين الطلبة والأساتذة لغرض التعلم".

وطالب فاروق الجميع "بالتعلم وعدم فقدان هذه الفرصة مهما كانت صعبة".

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