استشهاد ضابط برتبة نقيب في كركوك

2021/05/27 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استشهد ضابط برتبة نقيب، اليوم الخميس، ضمن محور وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك .

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان " النقيب ايهاب زيدان الشمري هو منتسب للشرطة الاتحادية، استشهد اليوم في المحافظة".

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