2021/05/27 | 15:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الخميس 27 مايو 2021 | 03:30 مساءً

| عدد القراءات : 3

الموارد المائية تحدد موعد بدء المحادثات مع إيران بشأن ملف المياه

أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، الخميس، أن بدء المحادثات مع الجانب الإيراني ستنطلق في القريب العاجل.



وذكرت وزارة الموارد، في بيان ان "الحمداني، تفقد سد دربندخان في السليمانية يرافقه عدد من المديرين العامين في الوزارة والاقليم".



وقال الحمداني، إن "زيارتنا إلى سد دربندخان للاطلاع على أعمال التأهيل والصيانة من قبل ملاكات الوزارة لهذا المشروع الاستراتيجي المهم ولمناقشة وضع الموارد المائية مع الاقليم بهدف توحيد المواقف والرؤى المستقبلية لبدء المحادثات مع الجارة إيران في القريب العاجل، وخصوصا بعد الانخفاض الكبير في الإيرادات المائية لسد دربندخان الذي يتغذى من نهر سيروان والتي وصلت إلى صفر م3 هو أمر يثير القلق لدى الوزارة".



وأضاف، أن "التغيرات المناخية ألقت بظلالها على العالم والمنطقة من أنحسار الامطار وقلة الغطاء الثلجي مما أدى إلى قلة الواردات المائية في دول المنبع والمصب ووفق الأعراف الدولية يجب تقاسم الضرر بين دول المنبع والمصب في حالات الشحة والفيضان".



وتابع: "كما قامت الوزارة وبالتنسيق مع حكومة الإقليم ممثلة بوزارة الزراعة والموارد المائية بتنظيم الاطلاقات المائية من سد دربندخان لغرض الموازنة والحفاظ على أكبر كمية من الخزين المتبقي في السد للمواسم اللاحقة".



وكشف، عن "قيام الوزارة باتخاذ إجراءات عاجل وفورية في محافظة ديالى لمعالجة الشحة المائية فيها التي تأثرت من انخفاض مناسيب المياه في حوض دربندخان وحمرين من خلال تنفيذ مشاريع مهمة منها تغذية محطات الاسالة في محافظة ديالى عن طريق مدد أنابيب من مشروع أسفل الخالص إلى نهر خريسان في بعقوبة وبمدة قياسية لإيصال المياه إلى محطات الاسالة فضلا عن حفر مجموعة من الابار في اسالات المياه البعيدة عن مصادر المياه السطحية".



وطمئن الوزير، المواطنين في محافظة ديالى وعموم البلاد بأن "مياه الشرب مؤمنة بالكامل وكذلك المياه لسقي البساتين وتوفير الحصص المائية للخطة الزراعية للموسم الحالي".



وأجرى، وفقاً للبيان، "جولة على منشآت السد للاطلاع الميداني عليها بشكل مباشر وعن كثب وعقد اجتماعا مع الملاكات العاملة في السد للوقوف على آخر أعمال الصيانة والتأهيل"، موعزاً بـ"إيجاد الحلول السريعة والناجعة لها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية تحدد موعد بدء المحادثات مع إيران بشأن ملف المياه) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية تحدد موعد بدء المحادثات مع إيران بشأن ملف المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).