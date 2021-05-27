لتسهيل الاجراءات.. الداخلية تنشر رابطاً لاستلام طلبات المنتسبين والمواطنين

2021/05/27 | 15:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت وزارة الداخلية، الخميس، رابطاً لاستلام طلبات منتسبي الوزارة والمواطنين لتسهيل الاجراءات وسرعة انجازها.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 ايار 2021)، انه "من اجل الوقوف على طلبات منسوبي الوزارة والمواطنين ولتسهيل الاجراءات وسرعة انجازها وجه الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي المحترم العمل باستلام الطلبات عن طريق الرابط الموضح في ادناه وتأتي هذه الخطوة لتذليل العقبات ومتابعة جميع احتياجات العاملين في الوزارة.يرجى تقديم طلبكم عبر ملئ الاستمارة الالكترونية في الرابط التال :-اضغط هنا

ولفت البيان الى انه "سيتم سحب الطلبات وتزويدكم بالاجابة".

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