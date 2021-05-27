التربية مستغربة من التدخل بعملها.. بعض الطلبة لا يريدون الدخول الى المنصات الالكترونية

2021/05/27 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الخميس، أن العام

الدراسي لم ينتهِ، مبينةً أن التعليم

الالكتروني مازال مستمراً.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر

فاروق، إنه "لا يوجد أي تأخير بقرارات

وزارة التربية للعام ا

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