الداخلية تنشر رابطاً لاستلام طلبات المنتسبين والمواطنين

2021/05/27 | 15:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، رابطاً لاستلام طلبات منتسبي الوزارة والمواطنين لتسهيل الاجراءات وسرعة انجازها.وذكرت الوزارة في بيان، انه “من اجل الوقوف على طلبات منسوبي الوزارة والمواطنين ولتسهيل الاجراءات وسرعة انجازها وجه الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي المحترم العمل باستلام الطلبات عن طريق الرابط الموضح في ادناه وتأتي هذه الخطوة لتذليل […]

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