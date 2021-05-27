الطاقة النيابية: تنفيذ الاتفاقية بشأن الصادرات النفطيَّة للإقليم يحتاج أموراً فنية وادارية

2021/05/27 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، أن تنفيذ الاتفاقية بشأن صادرات النفطية للإقليم يحتاج الى أمرين، فيما أشارت إلى أن الإعلان عن عدم التزام أحد الأطراف بالاتفاقية سابق لأوانه.

وقال نائب رئيس اللجنة ريبوار طه إن “دور اللجنة تشريعي ورقابي لمتابعة وتطبيق الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية صادرات نفط الاقليم بين كردستان وبغداد”، مبيناً أن ” الإعلان عن عدم التزام أحد الاطراف بهذه الاتفاقية المتضمنة في قانون الموازنة بخصوص صادرات النفط في الاقليم سابق لأوانه”.

وأضاف طه أن “تنفيذ الاتفاقية تحتاج الى أمور فنية عن كيفية التسليم اضافة الى أمور إدارية “، مشدداً على ضرورة “التزام حكومتي المركز والاقليم بالاتفاق وعلى آلية تنفيذها بحسب ما تم الاتفاق عليه بالموازنة”.

وأكد أن “وفداً من الاقليم برئاسة قوباد طالباني سيزور بغداد للاتفاق على آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قانون الموازنة من تسلُّم وتسليم المستحقات”، لافتاً الى أن “لجنة النفط والطاقة تقع على عاتقها مراقبة تنفيذ المواد المصوَّت عليها والتزام الطرفين في تنفيذها”.

وتابع طه ان “اللجنة ستكون طرفاً محايداً لوصول الجانبين الى اتفاق وتوحيد وجهات النظر بما يخدم مصلحة البلد والشعب”.

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