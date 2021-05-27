انفجار في محافظة عراقية يودي بحياة ضابط يشغل منصبا كبيرا

2021/05/27 | 15:40 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل مدير معالجة المتفجرات بالفرقة الخامسة اثناء عملية تفكيك لعبوة ناسفة في كركوك.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (27 ايار 2021)، ان "مدير معالجة المتفجرات بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية النقيب (ايهاب زيدان الشمري) قتل اثناء عملية تفكيك لعبوة ناسفة في محافظة كركوك".

واضاف ان "العبوة كانت مزروعة بالقرب من منطقة وادي الشاي جنوب غربي كركوك"، مؤكدا ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وباشرت بعمليات تفتيش لتعقب عناصر داعش في تلك المناطق".

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