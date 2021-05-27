زيدان يرحل عن الريال و اليجري يحدد وجهته المقبلة

2021/05/27 | 15:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدر نادي ريال مدريد، بيانا رسميا ظهر اليوم الخميس، لإعلان رحيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عن منصبه.

وقال بيان للنادي عبر موقعه الإلكتروني: "يُعلن نادي ريال مدريد، أن المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا".

وأضاف البيان: "حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد".

وأتم: "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائما منزله".

وفي الوقت الذي ما يزال فيه ريال مدريد يدرس خياراته الممكنة لتعويض مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، قرر ماسيميليانو أليجري أحد المرشحين البارزين في قائمة الميرنجي، أن يسير في اتجاه آخر.

وتم ترشيح ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس، لخلافة زيدان، إلا أن الساعات القليلة الماضية ذهبت بالمدرب الإيطالي في طريق العودة للسيدة العجوز.

وقال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الخميس: "أليجري قرر التعاقد مع يوفنتوس، والاتفاق أصبح وشيكا، وسيتم إقالة أندريا بيرلو خلال الساعات المقبلة".

وأشار رومانو إلى أن تباطؤ ريال مدريد ربما أثر على قرار المدرب، موضحا: "أليجري قرر قبول عرض يوفنتوس، لأن ريال مدريد ما يزال ينتظر بعض الوقت، بعد قرار الانفصال عن زين الدين زيدان".

وارتبط اسم أليجري بقيادة ريال مدريد خلال الساعات الماضية، بجانب أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق، وراؤول جونزاليس مدرب فريق الشباب لريال مدريد.

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