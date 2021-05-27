العمليات المشتركة: القوات الأمنية مستعدة لمواجهة تحديات تأمين الانتخابات

2021/05/27 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة تحديات تأمين العملية الانتخابية ضمن المسؤوليات التي انيطت بها.

وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي عقد اجتماع أمني في مقر قيادة عمليات بغداد وبحضور رئيس مفوضية الانتخابات وممثلي المحافظات لتقسيم الأولويات ومناقشة الآليات والخطط المتخذة لتأمين العملية الانتخابية وحماية موظفي المفوضية والمراكز الانتخابية وتامين نقل صناديق الاقتراع.

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