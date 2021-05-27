الإعمار تعلن استمرارها بتأهيل جسر وطريق مهمَّيَنِ في صلاح الدين وكربلاء

2021/05/27 | 15:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الإعمار، اليوم الخميس، عن استمرارها بتأهيل جسر وطريق مهمَّيَنِ في صلاح الدين وكربلاء.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة تواصل العمل بمشروع إعادة إعمار جسر (تكريت - العلم) في محافظة صلاح الدين، عن طريق شركة الفاو العامة وإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة، بتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ لإعادة إعمار المناطق المحررة".

وأضاف أن "الجسر يُعدُّ من الجسور المهمة في المحافظة كونه يقع على نهر دجلة ويربط قضاءي الدور والعلم بمدينة تكريت مركز المحافظة وطريق كركوك"، مشيراً إلى أن "العمل مستمر برفع ونصب أول رافدة حديدية على بدنة الجسر بطول (16)متراً وبوزن (130) طناً".

وأكَّد المكتب، أن "الروافد الحديد الخاصة بإعادة إعمار الجسر تمَّ تصنيعها في الورش التابعة للشركة ونقلها إلى موقع الجسر وهي جاهزة للتركيب".

وفي بيان آخر، أكَّد المكتب أن "الوزارة تواصل تنفيذ أعمال مشروع طريق الممر الثاني (كربلاء المقدسة - الرزازة) عن طريق شركة آشور العامة وإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة ، بنسبة إنجاز بلغت نحو 69% ".

وتابع ، أن "طول الطريق يبلغ 45 كم وعرضه 8 م ويمتد من محافظة كربلاء المقدسة الى الرزازة مروراً بمنطقة الأخيضر"، موضحاً ، أن "ذلك يُعدُّ من المشاريع الستراتيجية المهمة في المحافظة كونه يقلل من الزخم المروري وينهض بالواقع الخدمي والعمراني في البلاد".

وأوضح المكتب أنه "تمَّ إنجاز الأعمال الترابية كافة بكمية 850 ألف متر مكعب والقناطر بطول 1400م وكذلك اكمال أعمال الجسور الأربعة الواقعة على الطريق".

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