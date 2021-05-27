2021/05/27 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع "بلومبيرغ"، الخميس، أن شركة سعودية تعمل في تحلية المياه وتوليد الطاقة، قدمت عطاءا خلال مزاد لأحد كبرى المشاريع المتخصصة بالطاقة المتجددة في جنوب إفريقيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة سعودية تسعى للاستثمار في الطاقة المتجددة بجنوب إفريقيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة سعودية تسعى للاستثمار في الطاقة المتجددة بجنوب إفريقيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).