2021/05/27 | 15:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – تعرض مقاتلون سوريون لـ”الاستغلال” من أطراف دفعت بهم للقتال كمرتزقة في ليبيا وناغورني قره باخ، خصوصاً عبر “سرقة أجورهم” وحرمان عائلاتهم من تعويضات وعدوا بها في حال إصابتهم أو مقتلهم، وفق ما أفاد تقرير لمنظمتين حقوقيتين الخميس.ومنذ نهاية العام 2019، أرسلت تركيا وروسيا آلاف المقاتلين السوريين للقتال كمرتزقة لصالح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرتزقة سوريون نُهبت أجورهم وحرمت عائلاتهم من تعويضات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرتزقة سوريون نُهبت أجورهم وحرمت عائلاتهم من تعويضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).