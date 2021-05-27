الجيش العراقي يتسلم أسلحة بـ200 ألف دولار من التحالف

2021/05/27 | 15:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، تسلم الفرقة المشاة 20 جيش عراقي، ذخيرة وأسلحة تقدر بـ204636 دولار، من قوات التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد الجوية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "هذه المعدات تأتي لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش، وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعملية العزم الصلب".

وأضافت أن "البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب، يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

PUKmedia اعلام وزارة الدفاع

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